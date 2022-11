Alex Britti a Leggo prima del tour ' Sul divano' | ' Dopo il lockdown ho solo voglia di fare concerti e stare con la gente'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Da una parte sta ristrutturando la nuova casa romana a Casal Palocco. Dall'altra sta ultimando le prove del suo ultimo. E non è un caso che, 54 anni romano e romanista (entrambi doc)...

leggo.it

video Davide Fracassi / Ag. ToiatiDa una parte sta ristrutturando la nuova casa romana a Casal Palocco. Dall'altra sta ultimando le prove del suo ultimo tour . E non è un caso che, 54 anni romano e romanista (entrambi doc), abbia deciso di chiamare la tournée Sul Divano : 'È come se il pubblico venisse a casa mia'. Un tour a dicembre 'Perché dopo la pandemia e il ... Alex Britti a Leggo prima del tour Sul divano: «Dopo il lockdown ho solo voglia di fare concerti e stare con l Da una parte sta ristrutturando la nuova casa romana a Casal Palocco. Dall'altra sta ultimando le prove del suo ultimo tour. E non è un caso ...Al Teatro Augusteo di Napoli lo speciale appuntamento con il tour Sul divano di Alex Britti: l'artista canterà i brani più belli ...