Alberto De Pisis torna in Casa | “Avevo le allucinazioni | passavo i pomeriggi a piangere”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 30 novembre 2022)Deto nelladel Grande Fratello Vip. Il vippone è stato prelevato dallae portato in isolamento lo scorso sabato 19 novembre e oggi, dopo ben undici giorni, ha fatto il suo come back da negativo. “Avete fatto i bravi senza di me? Quanto mi siete mancati!”, le sue prime parole dette ai vipponi. “Sono felicissimo! Sonoto da voi!”. Dopo lo stop freeze,De– parlando con i suoi coinquilini – ha raccontato quanto è stata dura per lui restare undici giorni chiuso in albergo. “Sono stati dieci giorni in silenzio è stato un incubo. Blindato lì dentro. Dieci giorni che sono sembrati dieci mesi. A trattile. Non potevo neanche guardare film, penso di essere ...