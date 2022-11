Al via bando cooperazione tra Puglia | Molise | Albania e Montenegro

Regione Sardegna

... il primodel programma IPA Interreg South Adriatic - di prossima pubblicazione - finanziera' progetti small scale, ovvero con budget fino a 200mila euro, attuati esclusivamente con costi ...Alla quinta edizione di Valori in Campo, il progetto biennale di Gruppo Cap, gestore del ...proposti dalle diverse società sportive dei Comuni del territorio che hanno partecipato al. "... Al via il bando per il finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp), Assessore Lai: "Contrastare la dispersione scolastica, aiutare i ragazzi e le ragazze a sviluppare il proprio potenziale" - Regione Autonoma della Sardeg Al via la quinta edizione di Valori in Campo ... scelte tra i 21progetti proposti dalle diverse società sportive dei Comuni del territorio che hanno partecipato al bando. “Compito di un’azienda ...Oltre 150 appuntamenti, tra spettacoli, concerti e occasioni di socialità, 'a 15 minuti da casa': parte dall'1 dicembre 'Milano è Viva-Natale 2022', il palinsesto culturale cittadino, che fino al 6 ge ...