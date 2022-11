Al Teatro Troisi torna Massimiliano Gallo con il suo spettacolo “Stasera | punto e a capo”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Aldi via Leopardi da giovedì 1 dicembre torneràcon il suoe a”. Continua alla grande la stagione aldi via Leopardi, dove, da giovedì 1 dicembre torneràcon il suoe a”. In scena fino a domenica

ilmattino.it

... regia di Andrea Bermani (2007) Liberiamo qualcosa , regia di Guido Tortorella (2009) [5]... regia di Werner Schroeter (1979) Ricomincio da tre, regia di Massimo(1981) Morte di un ......frequenta il Liceo Della Comunicazione che presenta come materia di studi teorica e pratica"... Cecilia di Roma Gino Nappo, il musicista e arrangiatore Bruno, gli attori e performer Pietro ... Teatro Troisi, arriva la comicità di Antonello Costa in «C'è Costa per te» Il cantante napoletano non nasconde l’emozione nell’annunciare sui social il sold out’ per il suo primo concerto che si terrà il prossimo 12 gennaio al Teatro Troisi di Napoli. “E indescrivibile tutto ...Un percorso, inedito e originale, per raccontare e far scoprire il Teatro San Ferdinando coinvolgendo i diversi ... una giacca di scena di Massimo Troisi, uno smoking e un paio di occhiali autentici ...