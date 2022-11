Al debutto la nuova Opel Astra Electric

LaAbarth 500e è stata, senza dubbio, una delle novità più interessanti del mese di novembre per ... Ildella Abarth 500e è, infatti, solo il primo passo di un progetto più ampio . Come ...LaOpel Astra Electric garantisce puro piacere di guida a zero emissioni locali. Il motore elettrico genera 115 kW/156 CV e ben 270 Newton metri di coppia massima - entrambi disponibili appena ...Neuralink, la startup di Elon Musk dedicata allo sviluppo di neurotecnologie impiantabili, sta per presentare il suo evento Show and Tell. L'appuntamento è per le 18.00, ora locale ...Logan Sargeant ha scelto il suo numero permanente in vista della sua stagione d'esordio in Formula 1 con la Williams nel 2023.