Al Bano ha avuto un’amante per tre anni? La reazione di Loredana Lecciso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’accusa della presunta amante di Alha lasciato di stucco chi segue il gossip ma come ha reagito? AlCarrisi è finito di nuovo al centro della cronaca rosa ma questa volta non a causa di Romina Power né della ben più giovane compagna. Tutto per il racconto dell’avvocatessa spagnola Patricia Donoso. Ne abbiamo già parlato, abbiamo già raccontato che la Donoso è certa di ciò che racconta, che il cantante di Cellino San Marco è stato il suo amante per ben tre. Lui ha sempre smentito fino al punto di volere un quasi faccia a faccia in tv, sempre la tv spagnola, con la presunta amante. L’incontro c’è stato, è andato in onda ma niente di fatto, ognuno è rimasto della propria idea. In tutto questo qual è stata ladi...