Aiuti di Stato | c' è la proroga per l' autodichiarazione | come funziona

Interventi per 35 miliardi di euro (tre quarti impegnati neglicontro il caro energia). Di ... La legge di bilancio è stata trasmessa a Montecitorio dopo la bollinatura della Ragioneria die ...Ha fatto il giro del mondo, èin 40 paesi. Solo in Italia ha avuto poche proiezioni, poche ... in questo modo allarghi il cerchio del film, loa circolare. Possono essere collaborazioni ...Complici anche i problemi nel raggiunge il sito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, la scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione è stata posticipata al 31 gennaio 2023 ...Perché le banche dati non si parlano. Così il fisco pretende dai contribuenti autocertificazioni di informazioni già in suo possesso, dato che ha erogato parte di quei sussidi ...