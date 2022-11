Aids | 640mila morti e 1 | 5 milioni di contagiati da Hiv Oms “La risposta globale in pericolo a causa del Covid”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Solo nel 2021, nel mondo, 650.000 persone sono morte adell’Hiv e 1,5di persone si sono contagiate. E, dopo i tanti sforzi compiuti negli ultimi decenni, “laall’Hiv è ora in, a seguito del rallentamento subìto durante la pandemia-19”. A mettere in guardia è l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), per il World, la Giornata mondiale dell’, che si celebra il 1 dicembre in tutto il mondo con iniziative di testing ed eventi per informare, soprattutto i più giovani. Dalla prima diagnosi, avvenuta 41 anni fa, l’Hiv hato 40,1di vittime nel mondo e la trasmissione madre-figlio è ancora una realtà in molti Paesi in via di sviluppo. Nonostante le tante ...