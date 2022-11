Aida Yespica | fuori tutto per il Cyber Monday | Senza veli invernale da ricordare per sempre! FOTO

(Di mercoledì 30 novembre 2022)torna in costume a far esultare la piazza, bellezzalimiti della venezuelana che sfoggia un davanzalein piena mostra PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM C’è chi dice che il viola porti male ma di certo non è così per i followers diche hanno potuto godere di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Questa volta ad indossare i capi di intimo e abbigliamento del brand sarà la showgirl e attrice venezuelana, già Miss Venezuela, si è ritagliata in Italia un alto livello di fama ...La strepitosalascia milioni di fan senza parole, il suo vestito è davvero troppo striminzito e rischia di far esplodere tutto. La bellissimaè nata in Venezuela nel 1982 ed è arrivata in ...Aida Yespica torna in costume a far esultare la piazza, bellezza senza limiti della venezuelana che sfoggia un davanzale tutto in piena mostra ...Aida Yespica è da impazzire. La modella e attrice venezuelana ha incantato tutti con l'ultimo post pubblicato su Instagram.