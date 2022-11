Afghanistan | attentato in una scuola coranica | almeno 23 morti e 30 feriti nell’esplosione “Vittime sono bambini e persone comuni”

(Di mercoledì 30 novembre 2022)23 ie 16 idopo l’esplosione avvenuta oggi, 30 novembre, in una madrasa, una, della città di Aybak, nella provincia di Samangan, nell’settentrionale. Lo riporta l’emittente Tolo News, secondo cui lo scoppio è stato causato da un bomba. “tutti”, ha dichiarato un medico dell’ospedale di Aybak, riferendosi allee alleferite dalla deflagrazione nella. Al momento l’non è stato rivendicato, ma le autorità locali puntano il dito contro lo Stato Islamico della provincia del Khorasan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L', riferisce il quotidiano "Dawn", è stato rivendicato dal gruppo Tehreek - e - Taliban ... Il Ttp è attivo dal dicembre del 2007 al confine tra l'e il Pakistan, alleato con lo ...Le autorità antiterrorismo indiane hanno legato il nome di Naik anche all'di Dhaka del ... con i primi che si sono impegnati ad abbandonare militarmente l'(passato poi in poco ... Attentato. Afghanistan: esplosione in scuola coranica, 16 morti. Un funzionario talebano ha dichiarato che almeno 10 studenti sono morti nell'esplosione di una bomba che ha colpito una scuola religiosa ad Aybak, nel nord ...nel nord dell’Afghanistan. Il portavoce del Ministero degli Interni, Abdul Nafi Takor, ha dichiarato che molte altre persone sono rimaste ferite. Nessuno ha per ora rivendicato l’attacco.