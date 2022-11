Acconciature per le feste | tante idee non banali da copiare per fare un figurone

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Con Natale alle porte non pensiamo solo al trucco natalizio, ma anche alleper leda replicare per la Vigilia, Natale, l’ultimo dell’anno, l’Epifania o per tutto dicembre, per essere super in tema, anche lato hairstyle.per un acconciatura di Natale o per un’acconciatura Capodanno, per tutti i gusti e tutte le lunghezze:con glitter,con fiocchi, coda, mezzacoda, chignon,natalizie capelli corti e addirittura lucine nei capelli, per non farsi mancare davvero niente.glitter per Natale o Capodanno Leglitter sono facili da realizzare ma di grande effetto, soprattutto per le, tra oro, argento, verde e rosso scintillante. ...