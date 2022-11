Accesso illegale a PayTv | sequestrato il sito ‘socceron name’

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Postale haed inibito l’alsocceron.name, uno degli spazi virtuali più conosciuti che trasmetteva in live streaming tutti gli eventi sportivi adcondizionato ed un canale Telegram che vendeva abbonamenti Iptv alle più note piattaforme come Netflix, NowTv e Dazn. Il tutto, secondo quanto accertato, era gestito in concorso da due persone, di 35 e 44 anni, residenti rispettivamente a Frosinone e Napoli, che ne avrebbero ricevuto i relativi proventi tramite false donazioni Paypal per eluderne il tracciamento e le relative investigazioni. I due sono ritenuti “dediti alla commissione di attività delittuose in materia di illecita trasmissione di contenuti audiovisivi adcondizionato”. Le indagini sono state svolte dal Centro ...

Agenzia ANSA

(ANSA) - CATANIA, 30 NOV - La Polizia Postale ha sequestrato ed inibito l'accesso al sito socceron.name, uno degli spazi virtuali più conosciuti che trasmetteva in live streaming tutti gli eventi spor ...