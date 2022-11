Abusivismo | sequestrati tre immobili nel Napoletano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –realizzati senza alcuna autorizzazionedai carabinieri. È accaduto a Boscoreale, dove i militari dell’Arma della locale stazione, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, hanno apposto i sigilli ad alcuni manufatti abusivi realizzati in assenza dei necessari titoli abilitativi, su un fondo destinato ad attività produttiva. L’indagine è scaturita da un controllo congiunto dei carabinieri e del personale tecnico del Comune di Boscoreale presso l’abitazione dell’indagato, nel quale è emerso che le costruzioni sarebbero state edificate senza alcun titolo abilitativo, progetto e denuncia allo sportello unico, venendo realizzate in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, contraddistinta per giunta ...

