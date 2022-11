A Milano ad Artigiano in Fiera in vetrina le eccellenze calabresi

(Di mercoledì 30 novembre 2022), 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Lesi mettono inalla ventiseiesima edizione diin, in programma da sabato 3 a domenica 11 dicembre a(Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30. La più grande manifestazione internazionale dedicata alla micro impresa diventa anche quest'anno un palcoscenico unico per aziende e prodotti dell'area dedicata alla Calabria, presso il padiglione 3, dove si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell'evento alla presenza delle più alte cariche istituzionali. In particolare, sono ben 123 gli attori del territorio che, grazie al sostegno della Regione Calabria, si presenteranno per nove giorni alla kermesse milanese. Il pubblico potrà scoprire alcuni dei prodotti ...

