Agenzia ANSA

(Sondrio) e a(Sondrio) i turisti potranno pedalare su biciclette collegate a dinamo e contribuire a produrre l'energia necessaria a illuminare i due grandi alberi di Natale presenti ...Sarà l'inizio di un lungo percorso di avvicinamento all'evento che, come noto, in parte si svolgerà in Alta Valtellina, a. Il Lago di Como sarà "luogo centrale" nel collegamento ... A Bormio e Livigno si pedala per le luci - Lombardia A Bormio (Sondrio) e a Livigno (Sondrio) i turisti potranno pedalare su biciclette collegate a dinamo e contribuire a produrre l'energia necessaria a illuminare i due grandi alberi di Natale presenti ...I sindaci adottano la proposta green degli studenti. Volontari e turisti su biciclette collegate agli addobbi per dare luce alle Feste ...