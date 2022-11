L'Eco di Bergamo

...scorso giugno un centro dati a, trasferendolo da Basildon , sede nei pressi di Londra. Le agevolazioni fiscali (l'Italia consente ai nuovi residenti di pagare un'aliquota forfettaria di...is Life" sarà inaugurato a Brescia venerdì 10 febbraio 2023 in piazza della Loggia e ail 17 febbraio 2023 in piazza Vecchia. A dare il via alla manifestazione il campione olimpionico dei... A Bergamo 100 nuove cassette della posta, e quattro sono «intelligenti» L’iniziativa. Poste Italiane ha sostituito 100 cassette postali in tutta la città e quattro sono «smart». In occasione dell’appuntamento 2023 Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, Poste Ita ...In occasione dell’appuntamento 2023 Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, Poste Italiane ha sostituito oltre 100 cassette postali nella città di Bergamo. Gli interventi di riqualificazione ...