5G | Blefari Melazzi Cnit | ' Cresce numero università entrate in consorzio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Ilè undipubblico e il loroè cresciuto in questi anni di cinque unità. Di fatto raggruppiamo tutte leche si occupano di telecomunicazioni in Italia". Lo ha detto Nicola, direttore del, aprendo i lavori dell'evento '5G Italy, verso le Tlc del futuro', organizzato dal. Il"ha come scopo principale quello di facilitare la cooperazione trapartner. Non si sostituisce ad esse e lo fa per progetti e iniziative di particolare rilevanza che coinvolgono un territorio ampio e undisignificativo", ha ricordato aggiungendo come, tra gli ...