Adnkronos

. - Milano: l'Area Studi Mediobanca presenta il report annuale sui Giganti del WebSoft. - Roma: prende il via il 5G Italy 'Verso le Tlc del futuro'. Partecipa, tra gli altri, Aldo, a.d.Italia; Gianluca Corti, co - ad Windtre; Pietro Labriola, a.d. Tim; Benedetto Levi, a.d., Iliad Italia. - Stati Uniti: discorso del presidente Fed Jerome Powell e Pubblicazione ...- Milano: l'Area Studi Mediobanca presenta il report annuale sui Giganti del WebSoft. - Roma: prende il via il 5G Italy 'Verso le Tlc del futuro'. Partecipa, tra gli altri, Aldo, a.d.Italia; Gianluca Corti, co - ad Windtre; Pietro Labriola, a.d. Tim; Benedetto Levi, a.d., Iliad Italia. - Stati Uniti: discorso del presidente Fed Jerome Powell e Pubblicazione ... 5G, Bisio (Vodafone): 'Partiti bene in Italia ora abbiamo perso velocità' Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...(Adnkronos) - Al 5G Italy 2022 le proposte dei ceo degli operatori di telecomunicazioni al Governo per rilanciare il settore in crisi. Si rinnova così l appuntamento annuale con 5G Italy, che ...