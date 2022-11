Zelina Vega | “Ecco come vengono gestiti ora i promo in WWE”

(Di martedì 29 novembre 2022) La vincitrice del primo e per ora unico Queen of the Ring Tournament (2021),, è da poco tornata sugli schermi WWE dopo una lunga convalescenza durata sette mesi. La natura dell’infortunio non è mai stata chiarita; tuttavia, l’ex campionessa femminile di Tag Team è tornata a sorpresa durante la puntata di Smackdown del 7 ottobre, alleandosi con la stable Legado Del Fantasma e subentrando così a Elektra Lopez. Dal suo ritorno nella compagnia, sembra godere di molta più considerazione rispetto al passato, in particolare ora che le redini della federazione di Stamford sono state prese principalmente da Triple H e Stephanie McMahon, a seguito del ritiro di Vince McMahon. In una recente intervista per il podcast That’s Dope!, laha speso parole proprio sulla coppia Levesque-McMahon e su...

Everyeye Anime

WweGIF from Wwe GIFs Alcuni tweet sulla coppia Buongiorno con asfaltata di Gianmaria al pelato e like del padre della nostra capitana sotto al video e commento del capitano 2.0 #GianFede ...Precisamente a rappresentare il mondo manga e anime ci hanno pensato Kofi Kingston , Sasha Banks eche, rispettivamente, hanno emulato il design dei Giganti in L'Attacco dei Giganti , ... Demon Slayer: la wrestler Zelina Vega omaggia il Pilastro delle Fiamme Rengoku Parallelamente ai mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar, prosegue spedita la SmackDown World Cup. In otto hanno preso parte a questa competizione e dopo la puntata di SmackDown di stanot ...Sarah Logan ha ufficialmente subito un cambio di nome e d’ora in avanti sarà nota come Valhalla. L’ex-Riott Squad è tornata in WWE al fianco dei Viking Raiders, associandosi a loro come sacerdotessa v ...