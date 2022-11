Zaniolo vuole riprendersi la Roma | ecco come trascorrerà le vacanze

(Di martedì 29 novembre 2022) Ha giocato appena un tempo su quattro in Giappone, ma Nicolòha acceso la luce in una squadra che, altrimenti, rischiava di lasciare l'Orientese il sole non fosse mai sorto. Un gol fatto,...

Non è stata casuale, la prestazione di, che già in Nazionale aveva dato segnali incoraggianti, subito colti dal c.t. Mancini e dal suo staff : Nicolò sta bene, dopo un avvio di stagione ...E vi dico anche che il Tottenham nonBastoni. Passando a, il problema è che la Roma sta rinnovando contratti a calciatori come Mancini e Cristante, ma ancora non il suo. Se Leao va via, ...Ha giocato appena un tempo su quattro in Giappone, ma Nicolò Zaniolo ha acceso la luce in una squadra che, altrimenti, rischiava di lasciare l’Oriente come se il sole non fosse mai sorto. Un gol fatto ...Roma, Zaniolo ad un bivio L'esterno della Roma, Nicolò Zaniolo, è discussione giornaliera dei tifosi romanisti. Tanti lo vogliono tenere e rinnovare anche ad elevato cifre, altri vorrebbero vederlo ad ...