Zamorano e gli anni all’Inter | “Che ricordi | la Coppa Uefa | l’1+8 | lo scudetto rubato nel ’98”

(Di martedì 29 novembre 2022) Ivan, indimenticato attaccante della nazionale cilena e dell’Inter di fine’90, in un’intervista al Correre dello Sport ricorda gliin nerazzurro: “Il periodo migliore della mia carriera, l’Inter è speciale e mi ci sono sempre riconosciuto per questione di carattere: grintosi, non molliamo mai. Il ricordo migliore? Sono tanti.sulla maglia e lavinta a Parigi contro la Lazio. E poi quellonel 1998…”. SportFace.

Fiorentina - Inter, schermaglie social tra ex compagni: Materazzi econtro FreyUna serie di decisioni che ha fatto diventare bollentianimi anche in tribuna, con l'Inter che ha accusato ...Traaltri, Iaquinta, Sneijder, Amauri, Sebastian Frey, Amoroso e Chevanton e poi ancora cantanti sudamericani e noti imprenditori hanno partecipato alle sue nozze a Lecce. Di sua moglie, ...Ivan Zamorano, indimenticato attaccante della nazionale cilena e dell'Inter di fine anni '90, in un'intervista al Correre dello Sport ricorda gli anni in nerazzurro.Sono stati gli anni migliori della mia carriera. L’Inter è una squadra speciale in cui mi sono sempre riconosciuto per una questione di carattere: siamo entrambi grintosi, non molliamo mai". Inoltre, ...