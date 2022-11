Zaki | udienza rinviata al 28 febbraio Il ricercatore | «Spero che questo incubo finisca presto»

Leggi su open.online

(Di martedì 29 novembre 2022) Si è conclusa con l’ennesimo rinvio l’ottavadel processo a carico di Patrick, che rischia cinque anni di carcere per diffusione di notizie false. L’– che si è svolta oggi a Mansura, in Egitto – è stata aggiornata al 282023., studente dell’Università di Bologna e attivista per i diritti umani, si trova a piede libero dall’8 dicembre 2021 dopo aver trascorso 22 mesi di custodia cautelare in carcere con accuse più gravi – legate ad alcuni post pubblicati su Facebook – ma poi accantonate. Pur essendo tornato a casa da quasi un anno, però, il 31enne ha un divieto di espatrio e non può lasciare l’Egitto. Oggi lo studente egiziano avrebbe dovuto esporre la sua difesa davanti alla Corte della Sicurezza dello Stato di Mansura, dove Patrick è imputato per un articolo del ...