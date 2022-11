Zaki | udienza in Egitto aggiornata al 28 febbraio - Spero che questo incubo finisca presto

Legale: 'Fra tre mesi solo presentazione memoria' - Il capo del pool legale di Patrick, Hoda Nasrallah, all'uscita dall'a Mansura ha detto che 'avevamo con noi le prove per ...Aggiornato al 28 febbraio 2023 l'del processo a carico di Patrick, il ricercatore egiziano dell'Università di Bologna che non può lasciare l'Egitto a causa di un divieto di espatrio. È stato lo stesso studente, che ...Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.Lo studente dell'Università di Bologna è stato arrestato nel febbraio 2020 ed è accusato di diffusione di false notizie. A dicembre 2021 è stato scarcerato dal Tribunale di Mansoura in attesa di giudi ...