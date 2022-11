Yamaha | accordo con Valentino Rossi nel 2024? La situazione

(Di martedì 29 novembre 2022) Il legame è sempre rimasto solido e davvero viscerale. Non potrebbe essere altrimenti dopo quattro titoli mondiali vinti e ben quindici anni di permanenza all’interno del box della moto blu giapponese. Un rapporto lavorativo che potrebbe continuare in futuro, più precisamente nel: all’orizzonte c’è untraper il passaggio di Mooney VR46 da Ducati ai nipponici? Lin Jarvis cerca un team satellite dopo la rottura con Razlan (andato nella flotta Aprilia) e il vecchio alfiere potrebbe accontentarlo. Voce clamorosa,d’connel? Lin Jarvis: “Mooney VR46? Vogliamo quattro moto, ma è ancora presto…” Ecco le parole di Lin Jarvis intervistato ...

Hanno caratteri diversi e questo può aiutare ad andare d'. E' una fortuna averli entrambi in ... Aprilia, in questo 2022, ha sorpreso, Honda esono case costruttrici dal grande potenziale, ...Differente la situazione in, che dopo il fallimento dell'annuale con team RNF di Razlan Razali si troverà con le sole due ufficiali di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Una ...Yamaha, accordo con Valentino Rossi nel 2024 Ecco la situazione che potrebbe portare il team giapponese con Mooney ...La Ducati potrà contare su 8 moto in griglia di partenza nel Mondiale MotoGp 2023. La Yamaha invece avrà solamente le due M1. Jarvis ci ha provato con Valentino Rossi, ma è andata male.