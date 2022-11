WWE | Kevin Owens ancora non al top | il ginocchio scricchiola

(Di martedì 29 novembre 2022) Uno dei lottatori più in voga nel mondo WWE, protagonista delle recenti faide e principale contender per il Prizefight, nonostante le apparenze non sembrerebbe essere tornatocompletamente in forze. Trauma alsi trascina da settimane ormai un fastidio alche sembrerebbe influire anche sulle sue performance sul ring. Tutto è iniziato nel live event contro Austin Theory, e ad oggi nonostante la riabilitazione e le cure del personale medico della WWE il dolore non sembra essere passato. Non una buona notizia per il lottatore che si troverà a scegliere se disputare lo stesso il prestigioso match, sopportando il fastidio, o dare forfait. Nonostante i timori, possiamo affermare che averlo visto impegnato in RAW la scorsa notte e nel match contro Jey Uso ...

Zona Wrestling

Nel finale del match, infatti, ha colpito il suo ex amicoOwens con un low blow e un helluva ... Dove vedereSurvivor Series WarGames Se non siete riusciti a vedere in diretta il Premium Live ...... Randy Orton, AJ Styles e Dean Ambrose dall'altro il Team Raw diOwens, Chris Jericho, Seth ... Un "istant classic" non solo per Survivor Series ma per tutta lache negli ultimi anni non è ... WWE: Non cambieranno i piani per Roman Reigns e Kevin Owens nonostante il problema con Survivor Series Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...La Bloodline ha battuto i Brawling Brutes, Drew McIntyre e Kevin Owens nel main event di Survivor Series WarGames, ma come vi abbiamo riportato, dopo l'incontro c'è stata una discussione tra Reigns e ...