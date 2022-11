WWE | Grandi progetti per Bray Wyatt in occasione della sua entrata a WrestleMania 39

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo il suo ritorno nella compagnia il mese scorso, indell’Extreme Rules Premium Live Event,ha utilizzato una nuova musica d’ingresso per mostrare un’altra versione del suo personaggio. Da quando è presente sulle scene, però, non ha ancora disputato un match, ma molto probabilmente è più che felice di far aspettare i fan per vederlo in azione. Voci di corridoio Secondo alcune recenti indiscrezioni, la WWE starebbe pensando di organizzare al meglio la sua39 il prossimo anno, prevedendo che la band Code Orange esegua dal vivo la sua musica d’ingresso. La compagnia spera di far eseguire la sua nuova canzone, “Shatter”, dal vivo al SoFi Stadium il prossimo aprile. Staremo a vedere se si farà.

