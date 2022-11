WWE | Bobby Roode | tra i mondiali e un cambio di roster

(Di martedì 29 novembre 2022) “Cercasi Robert” tra i fan della star canadese questa è la voce più diffusa. L’ex campione di NXT infatti non compare in WWE da giugno, assenza dovuta a un intervento chirurgico subito nel mese di settembre e non a un taglio netto della casa americana. Impossibilitato nella lotta,, si è concesso da altri sport: supportando il Canada e sfoggiando con onore la divisa della sua nazione, impegnata in questi giorni in Qatar per idi calcio. Uno shooting inaspettato Oltre alla fede calcistica gli appassionati della WWE hanno notato un dettaglio per nulla scontato: il colore dello sfondo. Ebbene sì, Robertsu sfondo azzurro vuol dire una sola cosa: Smackdown. Prima dell’infortunio però il lottatore era registrato sottoRAW. Che sia questa la mossa programmata ...

Spazio Wrestling

Triple Threat Match for theUnited States Championship: Austin Theory batte Seth Rollins (C) &Lashley Si è interrotto dopo poche settimane il regno titolato di Seth Rollins. A vincere, tra ......The Dream Team (Survivor Series 1990) Team Bischoff vs Team Austin (Survivor Series 2003) Team... Rey Mysterio, JBL eLashley contro il Team Raw capeggiato da Shawn Michaels con Carlito, ... WWE: Seth Rollins vs. Bobby Lashley vs. Austin Theory, si la sorpresa è servita Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...In quel di Survivor Series Austin Theory è riuscito a vendicarsi di Bobby Lashley e Seth Rollins affermandosi come vincitore nel Triple Treath Match con in palio il titolo degli Stati Uniti. Nell'ulti ...