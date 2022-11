Wired Trends | le tendenze del futuro della mobilità nel 2023

Torna finalmente in presenza2023 , l appuntamento diItalia sulle tendenze e le previsioni dell anno che verrà. Dopo due anni di incontri da remoto a causa della pandemia, in questa edizione il pubblico potrà ...Torna la nuova edizione di2023 , il progetto diItalia in collaborazione con Ipsos , che ha l obiettivo di raccontare le tendenze dell'innovazione che caratterizzeranno il prossimo anno. Un assaggio del ...Arriva la nuova edizione di Wired Trends 2023, il progetto di Wired Italia in collaborazione con Ipsos, che ha l'obiettivo ...Wired Trends 2023 vi aspetta al Luiss Hub di Milano dal 29 novembre al 1 dicembre. La prima giornata è dedicata al futuro e alle nuove tendenze della mobilità ...