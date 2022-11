Wired Trends 2023 | cosa seguire se ti interessa il futuro della mobilità

Torna la nuova edizione di2023 , il progetto diItalia in collaborazione con Ipsos , che ha l obiettivo di raccontare le tendenze dell'innovazione che caratterizzeranno il prossimo anno. Un assaggio del ...Dopo due edizioni in streaming a causa della pandemia, torna finalmente in presenza2023 , l appuntamento diItalia sulle tendenze e le previsioni dell anno che verrà . Il palinsesto è consultabile sul sito dedicato , dove ci si può anche iscrivere per partecipare .Here are five great Apple holiday gifts that are on discount from the 2022 Cyber Monday sales, from stocking stuffers to one item that's truly special.For the holidays, Anker hubs and docking stations, for use with iPads and MacBooks, are on sale. so If you need one, take a look at this!