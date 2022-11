(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) –è laquando si parla diaziendale, ovvero di quelle iniziative promosse dalle imprese per migliorare la qualità di vita dei propri lavoratori tramite servizi e bonus di diversa natura. Twenix ha approfondito la tematica creando un nuovo White paper sul tema delaziendale. Secondo l’indagine internazionale Disconnect to reconnect di Adecco, ben il 73% delle aziende ritiene che il benessere dei dipendenti sia diventato molto importante per migliorare il loro tasso di engagement (39%) e soddisfazione (24%). Un dato confermato dal Future workplace 2021 hr sentiment survey condotto da Forbes, che rivela come il 68% dei responsabili hr senior consideri il benessere psicofisico del personale come una delle massime priorità. La ...

Adnkronos

... turismo sostenibile, turismo scolastico e turismo al femminile, e a breve anchee smart ...end con una serie di iniziative che hanno arricchito l'offerta per il turista fra le quali la...... impostano le loro politiche sull'obiettivo e gli indicatori del benessere (Economy ) piuttosto che solo sulla crescita economica. Questi paesi, Scozia, Galles, Finlandia, Islanda,... Wellbeing è la nuova parola d'ordine, 1 impresa su 3 cura il welfare È stata svelata in Via Spaventa a Milano l'opera "Le Paladine dei sogni", realizzata da La Fille Bertha e i ragazzi e le ragazze del progetto Wish Mi.AGI - Servono misure ingegnose per aiutare le palestre (e le piscine) a sopravvivere a questo periodo buio. Lo hanno chiesto in questi giorni le associazioni del settore al governo. Molti rischiano di ...