Volley Champions League maschile | Perugia continua a vincere | Duren battuto in tre set

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022)batte in tre setfuori casa 25-17 25-23 25-21 e conquista la terza vittoria in tre partite di2022/2023. Buona partita dei ragazzi di Anastasi, lucidi nei momenti decisivi, che mantengono intatta l’imbattibilità che dura da inizio stagione. L’ultima sconfitta dirisale al maggio scorso nel play off di SuperLega contro Civitanova. Giannelli e compagni salgono a 9 punti nel girone con 9 set vinti e 1 perso e staccano proprio il, fermo a 3 punti a pari merito con il Ljubljana, e lo Ziraat fanalino di coda a 0.tornerà in campo il 3 dicembre nell’undicesima giornata di Superlega in trasferta a Taranto. Primo set in cui inizialmente le squadre si studiano e lottano punto a punto per il vantaggio. ...