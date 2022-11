(Di martedì 29 novembre 2022) In Svizzera e in Spagna fa il suo debutto il paté 100% vegetale di Nestlé che ricorda la prelibatezza francese ma che non prevede alcuna crudeltà verso gli animali

Vanity Fair Italia

Arriva, alternativa vegana al foie gras, il celebre piatto francese a base di fegato d'anatra o di oca. A lanciare il nuovo prodotto, composto al 100% da ingredienti vegetali, è Garden Gourmet, un marchio di Nestlé. Voie Gras: l'alternativa vegana al foie gras In Svizzera e in Spagna fa il suo debutto il paté 100% vegetale di Nestlé che ricorda la prelibatezza francese ma che non prevede alcuna crudeltà verso gli animali.