Virus zombie resuscitati | erano sepolti sotto il permafrost | il più antico e pericoloso ha 50 mila anni

sono resuscitati. Potrebbe essere il titolo di un film e invece è la realtà: un gruppo di biologi francesi ha condotto una ricerca in Siberia , riportando 'in vita' batteri sepolti sotto ...Resuscitati 13" congelati per millenni nel permafrost della Siberia. Resuscitati 13" che erano rimasti intrappolati per millenni nel permafrost della Siberia : il più antico risale a ...The thawing of ancient permafrost due to climate change may pose a new threat to humans, according to researchers who revived nearly two dozen viruses - including one frozen under a lake more than 48, ...C’è un nuovo virus che terrorizza il mondo e che arriva dritto dritto dalla Preistoria: uno zombie mille volte più grande di un virus dell’influenza rimasto per millenni… Leggi ...