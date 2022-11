VIDEO Olanda-Qatar 2-0 | Mondiali calcio | highlights e sintesi Gli europei vincono il Girone A

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) L’vince il Gruppo A deidi2022: contro i padroni di casa delfinisce 2-0 (con un gol per tempo) per gli, che chiudono a quota 7 punti la prima fase della rassegna iridata confermandosi in testa alla classifica. L’parte forte nella prima frazione: occasioni al 4? per Blind, al 14? per Depay. Lo stesso Depay al 26? si fa murare, ma sugli sviluppi dell’azione Klaassen serve a Gakpo il pallone che vale l’1-0. Nella ripresa ancora una volta gioia del gol negata a Depay al 49?, ma sugli sviluppi dell’azione è de Jong a chiudere la gara. Al 68? gol annullato a Berghuis per fallo di mano.GLIDI2-0 IL GOL DI GAKPO IL GOL DI DE JONG CLICCA QUI PER ...