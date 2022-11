Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 novembre 2022)DEL 29 NOVEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. SEGNALIAMO TUTTAVIA CODE SULLA TIBURTINA TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E SETTECAMINI IN USCITA DA. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, PROSEGUONO SULLA SALARIA I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DI PROTEZIONE. FINO A DOMANI, 30 NOVEMBRE, MODIFICHE ALLACON CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE E LIMITE DI VELOCITÀ SUL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 31 E IL KM 42, IN FASCIA ORARIA 7:00-17:00. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO ...