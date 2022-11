Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 novembre 2022)DEL 29 NOVEMBREORE 09:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO ANCORA INTENSO SULL’ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-NORD E L’A24 E, AVANTI, TRA LA CASILINA E L’APPIA; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR; CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA TRA LA VIA RIANESE E MALBORGHETTO IN DIREZIONE ...