(Di martedì 29 novembre 2022)– Entra in servizio presso ladiila chiglia rigida “GC B 146”, frutto di una recente convenzione stipulata tra il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –ed il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da cui le Capitanerie di porto dipendono funzionalmente proprio in considerazione della loro naturale vocazione ambientale.Il potenziamento dei mezzi nautici presso l’Ufficio Locale Marittimo dicon ilè la dimostrazione dell’attenzione posta dal Corpo della Capitanerie di porto –alla tutela ed alla salva...

Il Faro online

... strofinandouna pietra un pezzo di legno trattato con potassio e antimonio questo s'... 2001 - Una forte esplosione nelle condutture del gas in vianel quartiere Montesacro a Roma ...... infatti non hanno sviluppato difesa alcunai predatori. Quasi il 70% delle specie di ... Un simbolo di speranza per il futuro è proprio la notizia di questi giorni del ritorno adi ... Ventotene, contro i reati ambientali un nuovo battello ad hoc per la Guardia Costiera