Venezuela | gli strani rapporti tra Maduro e Biden

(Di martedì 29 novembre 2022)chiede ala fine di tutte le sanzioni e la liberazione di Alex Saab Dopo la firma dell’accordo “sociale” in cambio dell’estensione delle attività della compagnia petrolifera Chevron in, le delegazioni del regime e della Piattaforma “Unitaria” (c’è solo la sinistra) dell’opposizione si apprestano a proseguire i colloqui con l’agenda politica, che è la parte più difficile, con la mediazione della onnipresente Norvegia. Il mediatore norvegese Dag Nylander ha letto l’accordo firmato dall’italiana Camilla Fabri, moglie di Alex Saab: “Al fine di affrontare i bisogni più urgenti, si è convenuto di chiedere alle Nazioni Unite di sostenere l’attuazione del quadro programmatico, compresa la progettazione e l’istituzione di un fondo fiduciario unico, che sarà chiamato ‘fondo per l’assistenza sociale del popolo ...

Quasi il 25% della popolazione è fuggita cercando opportunità all'estero. Eppure Maduro è ancora al potere e gode di un discreto consenso. La dimostrazione ...Washington concede una sospensione delle sanzioni al Venezuela, regime amico dell'Iran, in cambio dell'ok a sfruttarne i giacimenti petroliferi. E ignora la Guyana, storico alleato Usa ...