Vedute invernali con Il canto di Gracco

(Di martedì 29 novembre 2022) La mostra «Ildel» di Vladek Cwaliski, ospitata nella sede del Pastificio Cerere, in Via degli Ausoni 7, nel quartiere di San Lorenzo e curata da Marina amori Vitelli, prende corpo da una accurata selezione di opere dal taglio spiccatamente invernale, di cui alcune già esposte nella mostra Rocksnowski al museo Paleontologico delle Regole «Rinaldo Zardini» a Cortina d'Ampezzo nel 2019 e realizzate a partire da escursioni compiute dall'autore nelle Dolomiti bellunesi, in particolare l'Agordino, la val del Biois, Fiorentina e Zoldana, il Cadore e la conca ampezzana. Si tratta nel suo complesso di ventina di tavole e carte di piccolo, medio e grande formato, che riprendono scorci,e panorami d'alta quota colti durante il periodo invernale e con diverse condizioni ...