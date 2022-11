Uomini e Donne news | Maria De Filippi zittisce Gianni Sperti

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 29 novembre 2022) Nell’ultima puntata diè andato in onda un siparietto che ha visto protagonista. Nella fattispecie, l’opinionista si è scagliato contro una delle corteggiatrici preferite non sono dal pubblico, ma anche dal tronista che corteggia, il romano Federico Nicotera, e daDe. Questo ha provocato il brusco intervento della conduttrice, che l’ha zittito.contro la corteggiatrice Carola Carpanelli Ultimamentesembra soffrire più del solito di antipatie e simpatie, e quando prende in antipatia qualcuno, non c’è verso di fargli cambiare idea, né di renderlo meno acido e prevenuto nei suoi ...