Uomini e Donne | c' è un nuovo amore nella vita di Teresa Cilia dopo il divorzio da Salvatore Di Carlo

Avevano fatto sognare i fan diquando, nel 2014, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo erano usciti dal programma come una coppia. Un amore cementato dal matrimonio, avvenuto nel 2016. Nel mentre, anche la partecipazione ...La puntata diè caratterizzata da un momento abbastanza particolare, che commuove e lascia senza parole i telespettatori. I protagonisti della vicenda sono Paola e Alessandro del Trono Over . Si ...“Si parla sempre troppo poco delle donne perché la storia è fatta dai vincitori. E che i vincitori siano a destra a sinistra in alto in basso o obliqui, sono sempre stati gli uomini. Le donne sono ...Sei faccia a faccia con figure femminili che hanno segnato il Novecento, interpretate da attrici e intervistate da Angela Rafanelli ...