Ultras del Napoli pronti ad aiutare gli ischitani nei soccorsi | la Digos li blocca | “Pericolo sciacallaggio”

(Di martedì 29 novembre 2022) L’idea era nata nelle scorse ore, le prime dopo la strage di Ischia dello scorso weekend. “Appuntamento a Pozzuoli muniti di stivali e pala peri nostri fratelli” recitava il volantino social fatto girare dai gruppi organizzati Fedayn e Sud 1996, glidelhanno sentito forte il richiamo della propria terra in difficoltà e avevano chiamato a raccolta tutti per provare a dare una mano a chi da ore ormai spala via il fango alla ricerca degli ultimi dispersi e della normalità. Un’iniziativa, però,ta immediatamente: per motivi di sicurezza, l’appuntamento previsto alle 5.30 per prendere al porto di Pozzuoli il primo traghetto per Ischia è saltato. I gruppi sono stati fermati preventivamente dalle Autorità preposte che si stanno occupando in queste ore degli arrivi ...

...notizia non è fresca di giornata " è successo domenica " ma fresco è il tentativo di derubricare la questione di ordine pubblico trarivali ciò che è successo in Belgio, dopo la vittoria...L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al gesto dei gruppiNapoli dopo la tragedia di Ischia: "Si erano organizzati in centinaia per spalare fango a Ischia. Una trasferta con diversi gruppiNapoli sull'isola colpita dalla terribile frana.«Appuntamento a Pozzuoli muniti di stivali e pala per aiutare i nostri fratelli ischitani» recitava il volantino social fatto girare dai gruppi organizzati Fedayn e Sud 1996, gli ultras del Napoli ...Appuntamento all'alba al porto di Pozzuoli: da lì la partenza per Ischia dove gli Ultras del Napoli andranno a dare una mano in questa grave emergenza. Gli… Leggi ...