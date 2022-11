Ultime Notizie – Ucraina | Stoltenberg | “Sosterremo Kiev fino alla fine”

(Di martedì 29 novembre 2022) La Nato “continuerà a stare a fianco dell’per tutto il tempo necessario. Non arretreremo”. Lo assicura il segretario generale Jens, intervenendo ad un convegno a Bucarest prima della ministeriale Esteri, sottolineando che sostenerenella guerra scatenata dRussia, continua, “è nell’interesse di sicurezza a lungo termine della Nato”. “Non può esserci pace duratura, se l’oppressione e l’autocrazia prevalgono sulla libertà e la democrazia. Sappiamo che la maggior parte delle guerre finisce al tavolo negoziale, ma quello che succede al tavolo è inestricabilmente legato a quello che succede sul campo di battaglia. Quindi, per creare le condizioni per una pace duratura che assicuri che l’prevalga come Stato indipendente e sovrano, dobbiamo continuare a fornire sostegno ...

Sky Tg24

Gerusalemme (AsiaNews) - È di almeno tre palestinesi uccisi il bilancio di alcuni scontri avvenuti nella notte fra Forze di sicurezza israeliane e manifestanti in Cisgiordania, teatro nellesettimane di una escalation che preoccupa papa Francesco e la Chiesa di Terra Santa. Secondo il ministero palestinese della Sanità una persona è deceduta dopo essere stata colpita alla testa da ...ARTICOLO PRECEDENTE Qatar 2022, invasione di campo durante Portogallo - UruguayAttualità Qatar 2022, invasione di campo durante Portogallo - Uruguay 29 Novembre Sport Juventus, scelto ... Guerra Ucraina Russia, news. Allarme aereo in tre regioni. Onu: morti 6.655 civili. LIVE per evitare guai peggiori dopo tutto quel che è successo negli ultimi mesi. Il sipario cala dopo aver corretto un bilancio con 254 milioni di euro di perdite, in attesa dell'approvazione degli ...La piccola Diana è morta di sete ed in bocca aveva frammenti di pannolino. L'autopsia rivela che nello stomaco non aveva brandelli di cuscino, ma dello stesso pannolino che si era strappato e che ...