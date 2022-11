Ultime Notizie Roma del 29-11-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura a chi è tornato il buio i programmi di blackout per la stabilizzazione non funzionano ha reso noto la società per l’energia elettrica Ucraina oggi innia si tiene la riunione dei ministri degli Esteri della NATO è la ministra canadese Melanie a sottolineato che nonostante lesecondo cui gli alleati occidentali siamo sempre più diffidenti delle continue e costose forniture di armi a chi è oltre ad essere preoccupati per la velocità con cui l’Ucraina sta consumando le sue munizioni un forte sostegno da parte dei paesi dell’Alleanza torniamo in Italia la frana di Ischia con una lettera inviata a Palazzo Chigi la regione Campania il prezzo parere negativo sulla nomina da parte del Consiglio dei ministri di Calcaterra ...