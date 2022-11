Ultime Notizie Roma del 29-11-2022 ore 13 | 10

(Di martedì 29 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la frana inizio la salgono a 10 morti localizzati i corpi dei genitori dei tre bambini recuperati la procuratore di Napoli ha aperto un fascicolo per ritardo colposo a carico di ignoti il ministro dell’ambiente picchetto che sto con i sindaci la regione Campania ha espresso parere negativo sulla nomina di Simonetta Calcaterra commissario per la Protezione Civile Ischia inizialmente indicata dal Consiglio dei Ministri lo confermano fonti della Regione Calcaterra dallo scorso luglio Il commissario straordinario del comune di Casamicciola Terme nominata dopo lo scioglimento del comune a seguito delle dimissioni di 7 consiglieri comunali sui 12 totali il tuo nome era stato proposto dal Consiglio dei Ministri riunito Domenica Sportiva il parere della regione in cui spicca ti ...

Il Sole 24 ORE

Ricordiamo che Daredevil: Born Again è attesa per il 2024 su Disney Plus : per altri contenuti leggete ledichiarazioni di Vincent D Onofrio su Daredevil Born Again .Gossip di oggi 29 novembre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 29 novembre 2022 troviamo Wanda Nara , prossima concorrente del GF VIP e incinta di Mauro Icardi. La Lucarelli dopo il itigio con Mariotto si scaglia contro Sara di ... Ucraina ultime notizie. Ambasciatore russo in Vaticano protesta per le parole del Papa Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Un "cimitero di donne, un massacro senza fine, donne brutalmente uccise - ha osservato Vitturini - l'ultima avrei voluto dire Anastasiia Alashri, 23enne ucraina, madre di un bimbo, uccisa dal marito, ...