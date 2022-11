Ultime Notizie Roma del 29-11-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 novembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tutti il presidente Andrea Agnelli compreso le dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione della Juventus Sono arrivata l’unanimità dopo un consiglio straordinario che si è tenuto in serata alla continassa visione legata all’inchiesta della procura di Torino per falso in bilancio mondiali in Qatar Portogallo Uruguay finisci 20 lusitani finisce agli ottavi finisce 10 la sfida Brasile Svizzera Corea del Sud gana 23 Serbia Camerun tre a tre partite ricche di ribaltoni e torniamo alla cronaca in consiglio dei ministri abbiamo preso un impegno a trovare entro l’anno il piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico Inoltre i ministri competenti effettueranno una ricognizione sia delle risorse esistenti sia del personale da mettere a disposizione ...