Ultime Notizie – Palermo | L’opera lirica ‘Falcone e Borsellino’ inaugura Festival Teatri di Pietra

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 novembre 2022) Sarà la monumentale Chiesa di San Domenico di, pantheon degli uomini illustri della Sicilia, la cornice per l’zione dell’edizione speciale per la Città Metropolitana didelLirico deidi“Il Risveglio”, promosso dal Coro Lirico Siciliano, che si appresta a realizzare la prima di dieci serate evento il prossimo 1 Dicembre, ore 21, con l’innovativa operacontemporanea “Falcone e Borsellino, ovvero il muro dei martiri’, celebrativa del trentennale della morte dei due grandi magistrati. Nel 2022 decorrono 30 anni dall’uccisione dei due giudici che hanno dedicato la loro vita nella lotta contro la mafia; non a caso si è scelto di aprire la manifestazione in un luogo simbolo di legalità e memoria, che conserva al suo ...