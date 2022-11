Ultime Notizie – Milano | 21 Wol diventa 21 House of Stories e apre seconda struttura sui Navigli

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 novembre 2022) 21 Way of Living, il concept di ospitalità ibrida ideato da Alessandro e Mauro Benetton,21ofper raccontare in maniera più efficace lo spirito del progetto. Avviato con una primain Città Studi, 21ofè, infatti, un luogo dove soggiornare, lavorare, socializzare: una dimensione condivisa in cui non ci sono ospiti, ma protagonisti di un inedito modello che rompe gli schemi dell’hospitality tradizionale. È uno spazio fisico animato da una community aperta, costituita da persone interconnesse che condividono esperienze autentiche, mettono in circolo idee, energie, storie. Se da un lato, sono le storie di chi vive questo luogo a renderlo unico e a vivacizzare gli spazi, in un continuo rimando fra contenuti fisici ...