Ultime Notizie – Manovra 2023 | Calenda vede Meloni | “Incontro positivo ma non faremo stampella”

(Di martedì 29 novembre 2022) “Abbiamo trovato un ascoltodel governo su come implementare meglio” alcune misure della. Così Carlolasciando palazzo Chigi al termine dell’con Giorgia. “Non c’è stata nessuna richiesta di fare da” al governo, ha chiarito. Sulla“una collaborazione in Parlamento c’è, perché è nei fatti. Ma se si parla di un voto di fiducia allora no”, ha assicurato Carlo. “Ci siamo impegnati a non fare ostruzionismo per mandare sotto il governo“, ha spiegato il leader di Azione. La“dovrebbe arrivare oggi in Parlamento. Così mi è parso di capire”. “Le nostre proposte sono a saldi invariati. Perché così si fa”. “Sul Reddito di cittadinanza abbiamo ...

Una corsa contro il tempo quella dei soccorritori impegnati nelle ricerche dei quattro dispersi dopo la frana di Casamicciola Terme , sull'isola di Ischia . Le squadre hanno lavorato tutta la notte e ...Mancano all'appello quattro persone, tra cui i genitori dei tre fratellini i cui corpi sono stati ritrovati nelle scorse ore. C'è il problema degli sfollati e non si fermano le polemiche per l'... Ucraina ultime notizie. Ambasciatore russo in Vaticano protesta per le parole del Papa Mondo Guerra in Ucraina, Kiev al buio e senza riscaldamento. Nella capitale ucraina, colpita dai bombardamenti russi, il 70% delle abitazioni non ha la corrente elettrica. L'approvvigionamento di ...Ma al tempo stesso, le aree del mondo dove le portate dei corsi d'acqua nel 2021 sono rimaste sotto la media degli ultimi trent'anni, sono state il doppio di quelle dove le portate sono state sopra la ...