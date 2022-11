Ultime Notizie – Juventus | Gianluca Ferrero nuovo presidente

(Di martedì 29 novembre 2022) Exor comunica l’intenzione di indicarealla carica didella. La decisione a seguito delle delibere assunte ieri dal Consiglio di amministrazione della società e in vista all’assemblea degli azionisti convocata per il giorno 18 gennaio 2023. Commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società,, sottolinea in una nota Exor, “possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico”. Exor fa poi sapere che comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del cda della società bianconera “entro i termini di legge”. Nato a Torino, classe 1963, laureato in Economia e Commercio,è iscritto ...

